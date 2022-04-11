محافظ المنيا يتفقد مبني تدريب الرائدات الريفيات ويؤكد: ندرس أوجه الاستفادة منه

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، مبنى تدريب الرائدات الريفيات بقرية زهرة، وذلك لبحث أوجه استغلال المبنى والاستفادة منه بالشكل المناسب حيث لم يتم استغلال المبنى بالصورة اللائقة ضمن جهود المحافظة للاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع المواطنين.

وأعلن محافظ المنيا، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لعرض مقترح يتضمن أفضل الطرق للاستفادة من المبنى غير المستغل .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، والشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال جولته بقرية زهرة، وجه المحافظ رئيس مركز المنيا ، بتحرير محضرين لأحد المواطنين لقيامه بتشوين كميات كبيرة من مواد البناء.

كما وجه المحافظ، بإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض والعمل، على تشجيع المزارعين للمبادرة في عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.