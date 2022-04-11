خالد الغندور: حسام حسن مرفوض داخل الجبلاية والأجنبي الأنسب لتدريب منتخب مصر

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن المدرب الأجنبي هو الأفضل لقيادة منتخب مصر الوطنى خلال الفترة المقبلة.

كان اتحاد الكرة أعلن انتهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر الوطنى بالتراضي.

وقال “الغندور”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المدرب الأجنبي هو الأنسب لقيادة منتخب مصر الوطنى خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

وأضاف الإعلامي “العائق الوحيد فى استقدام المدرب الأجنبي لتدريب منتخب مصر الوطنى هو الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة حاليا”.

واستطرد “حسام حسن يواجه رفضا داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لتولى مهمة تدريب منتخب مصر الوطنى”.

وأكد "الغندور"، أن إيهاب جلال فى حال الاستعانة بخدماته لن يتنازل عن الحصول على أقل مما يتقاضاه فى تدريب فريق بيراميدز، والذي يبلغ قدره مليونا و٢٠٠ ألف جنيه، إضافة إلى تمسكه بالطاقم المعاون له.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عقد اجتماعا أمس الأحد بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون ، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم ، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.