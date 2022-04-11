أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك لن يصبح عضوا في إدارة تويتر.. 6 حيل سرية في تطبيق واتسآب لا تعرفها

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف هاتف Oppo K10 Pro ،القادم من شركة أوبو الصينية والموجه للفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيصدر الهاتف مع نسخة نسخة عادية وهو هاتف OPPO K10 ، ولكن سيحصل الهاتف على ميزات أفضل باعتباره النسخة المميزة.



أكدت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قامت بالفعل في تصنيع عدد من هواتف آيفون iPhone 13 محليًا في الهند في مصنع Foxconn التابع لها بالقرب من تشيناي، وذلك بعدما كشفت تقارير سابقة بالفعل أن آبل بدأت الإنتاج التجريبي لهواتف آيفون iPhone 13 في الهند في شهر ديسمبر الماضي .



أكد الرئيس التنفيذي لشركة Twitter تويتر، باراج أجراوال، أن رجل الأعمال إيلون ماسك لن يصبح عضوا في مجلس إدارة تويتر، وذلك بعد إثارة ماسك الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بأنه سيقوم بعدد من التغييرات الجذرية على تويتر منها تغيير اسمه وتصميمه بشكل كامل.



إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد فستجد مع الوقت أن هاتفك، أصبح يتطلب وقتا أكثر لإنجاز معظم المهام مثل فتح تطبيق معين أو فتح متصفح الإنترنت، حيث ترجع هذه المشكلة لعدد من العوامل الأخرى الخاصة بطريقة استخدام الهاتف.



يحتوى تطبيق واتسآب على العديد من الميزات والحيل المخفية ولكن قد لا يعلم بها أغلب مستخدمي واتسآب على الرغم من أنه تطبيق الدردشة الأكثر استخداما في العالم ويفوق عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم حول العالم .