عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك لن يصبح عضوا في إدارة تويتر.. 6 حيل سرية في تطبيق واتسآب لا تعرفها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Oppo K10 Pro المتميز قبل طرحه بالأسواق


كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف هاتف Oppo K10 Pro ،القادم من شركة أوبو الصينية والموجه للفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيصدر الهاتف مع نسخة نسخة عادية وهو هاتف OPPO K10 ، ولكن سيحصل الهاتف على ميزات أفضل باعتباره النسخة المميزة.  

 

تقارير تؤكد قيام شركة آبل بتصنيع هواتف iPhone 13 في الهند


أكدت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قامت بالفعل في تصنيع عدد من هواتف آيفون  iPhone 13 محليًا في الهند في مصنع Foxconn التابع لها  بالقرب من تشيناي، وذلك بعدما كشفت  تقارير سابقة بالفعل أن آبل بدأت الإنتاج التجريبي لهواتف آيفون  iPhone 13 في الهند في شهر ديسمبر الماضي .

 

الرئيس التنفيذي لـ تويتر: إيلون ماسك لن يصبح عضوا في مجلس الإدارة


أكد الرئيس التنفيذي لشركة Twitter تويتر، باراج أجراوال، أن رجل الأعمال إيلون ماسك لن يصبح عضوا في مجلس إدارة تويتر، وذلك بعد إثارة ماسك الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بأنه سيقوم بعدد من التغييرات الجذرية على تويتر منها تغيير اسمه وتصميمه بشكل كامل.

 

في ثواني معدودة.. خطوات بسيطة لمعالجة بطء أداء هاتف الأندرويد


إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد فستجد مع الوقت أن هاتفك، أصبح يتطلب وقتا أكثر لإنجاز معظم المهام مثل فتح تطبيق معين أو فتح متصفح الإنترنت، حيث ترجع هذه المشكلة لعدد من العوامل الأخرى الخاصة بطريقة استخدام الهاتف.

 

6 حيل سرية في تطبيق واتسآب لا يعرفها الكثيرون


يحتوى تطبيق واتسآب على العديد من الميزات والحيل المخفية ولكن قد لا يعلم بها أغلب مستخدمي واتسآب على الرغم من أنه تطبيق الدردشة الأكثر استخداما في العالم ويفوق عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم حول العالم  .

 

أخبار التكنولوجيا هواتف آيفون الصين هواتف iPhone 13 Twitter شركة اوبو شركة آبل الأمريكية الرئيس التنفيذي لشركة Twitter أوبو Oppo K10 مصنع Foxconn الهند إيلون ماسك Internet Telecom Games Leisure Computers Consumer Electronics

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

دينية النواب: تطوير أضرحة آل البيت يسهم في زيادة نشاط السياحة الدينية

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

نوال الزغبي تنشر فيديو صفع باسم مغنية بالقلم .. تعرف على السر

بعد وصول أحمد فتحي..رامز جلال : نقيب الجزارين داخل علينا..فيديو

3 شروط لتأسيس شركة تأمين بالقانون الجديد.. تعرف عليها

أكبر نجاح لفيراري منذ 2010 .. ملخص جائزة أستراليا الكبرى بالأرقام.. بالصور

معلمة روسية تواجه عقوبة مشددة بسبب حديثها للطلاب عن الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

غضب عارم.. سبب توزيع عظام مواشي على فقراء الإسكندرية.. فيديوجراف

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ