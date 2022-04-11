رسميا.. الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

تلقي النادي الأهلي، موافقة رسمية بحضور 20 ألف متفرج لمباراته مع الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها السبت المقبل بملعب السلام.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء السبت في ذهاب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

ومن جانب أخر، منح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة اليوم على أن ‏يستأنف الفريق مرانه مساء غدا على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي ‏التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏





وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر ‏محمد طاهر ومحمود وحيد، لمباراة الرجاء.

وشدد علي جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من إصابة مشطية ‏القدم، وأحمد نبيل كوكا الذي تعافى من مضاعفات فيروس كورونا، وشارك الثنائي اليوم في ‏التدريبات الجماعية.‏