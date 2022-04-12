هل يحق لشركات التأمين إنشاء فروع لها بالخارج؟ القانون يجيب

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة وذلك بعد عدة جلسات من المناقشة.

فروع شركات التأمين

ونصت المادة 124 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه "يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعًا أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ووافق مجلس الشيوخ، على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن “تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم”.

أما “فى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها، اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 179 من هذا القانون”.