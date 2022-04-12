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حلوان: نسير وفق خطة محددة لدفع عجلة البحث العلمي ودعم الباحثين.. والاحتكاك الدولي من أولوياتنا.. ودارسون: الجامعة توفر لنا كافة الخدمات لتوسيع نطاق الأبحاث المنشورة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان : نعمل على  تطوير مهارات الباحثين

نائب رئيس جامعة حلوان: الاحتكاك الدولي للباحثين أولى أولوياتنا سعيا للتنمية

لدينا خطة لدفع عجلة البحث العلمي ورفع مكانة الجامعة

الباحثين: الجامعة توفر لنا دعم كافي لتوسيع نطاق الأبحاث المنشورة دوليا

 

 

تعمل جامعة حلوان من خلال كافة قطاعاتها المختلفة على دعم البحث العلمي بكافة أوجهه و توفير الأدوات اللازمة للباحثين و تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهاراتهم و الاطلاع علي كل ما هو جديد بالأبحاث الدولية و ، بهدف العمل على رفع تصنيف الجامعي الدولي ، وتنمية المجتمع المحيط و ايجاد حلول لمشاكل المجتمعات عن طريق الأبحاث ، و ذالك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .


وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس الجامعة لصدي البلد أن الجامعة تبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة المراكز البحثية داخل الجامعة،  موضحا أنه من المنتظر أن يسهم المركز و الدورات التدريبية في دفع عجلة البحث العلمي في مجال تصميم الدواء بمصر والمنطقة.

وتابع الدكتور ممدوح مهدي أن تنظيم هذه الدورات يأتي ضمن أنشطة الجامعة على المستوى الدولي والتي تهدف إلى تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.


وقالت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي والدراسات العليا لصدي البلد ، أن هذه الدورات توفر فرصة للاحتكاك الدولي لشباب الباحثين في الجامعة في مجال العلوم الصيدلية والبيولوجية.


و تابعت  الدكتورة منى فؤاد عطية أن جامعة حلوان تقدم كل الدعم للباحثين بالجامعة لدفع عجلة البحث العلمي بالجامعة قدما وتحسين جودة المخرجات البحثية بالجامعة

وأشار الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان  ان الدورات التدريبية تتيح لشباب الباحثين المصريين الفرصة للالتقاء بخبراء في المجال وزملاء من دول عديدة ما يسهم في بناء شبكة تعاون دولية كبيرة في أحد أهم مجالات البحث العلمي وأكثرها تطبيقات.

ونوه الدكتور سامح سرور إلي أن كلية الصيدلة جامعة حلوان لديها خطة واضحة لرفع كفاءة البحث العلمي بالكلية والجامعة.


وصرح  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي بحلوان لصدي البلد  أن الجامعة دائما تحرص على رفع الوعي للباحثين بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، البحث العلمي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه قد أصبح البحث العلمي الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره إذ أن هناك علاقة قوية بين الإنتاج البحثي وتنمية المجتمع، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.

و قد أوضح باحثون بجامعة حلوان و بعض طلاب الدراسات العليا لصدي البلد ان هذه الدورات التدريبية. تفيدهم    في تصحيح مسار أبحاثهم العلمية و الأخطاء الخاصة بها و كيفية كتابة الابحاث و كافة مخرجات البحث العلمي . 

كما نوه إلى أن الجامعة توفر لهم الدعم الكافي و الأجواء الملائمة لتوسيع نطاق الأبحاث العلمية المنشورة دوليا . 

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