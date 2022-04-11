أحمد صلاح حسني يرد على شائعة تعدد علاقاته وارتباطه من الوسط الفني..فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني، أنا شقي منذ صغري وشكلي يدل علي هذا ، مؤكدا انه لا يعرف لماذا يطلق علية شائعات انه له علاقات متعددة داخل الوسط الفني وانا رجل متزوج وحياتي مستقرة وعيني ليست مكسورة .

وأوضح الفنان احمد صلاح حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يمتلك إمكانيات علي ربيع ومصطفى خاطر في الكوميديا، مضيفا: "معنديش إمكانيات على ربيع ومصطفى خاطر ودول وحوش ممكن يبقى مش معاهم اسكريبت ويموتونا من الضحك".

وتابع: "أحنا كل واحد له فينا في التمثيل له معلب وملعبي أداء الأدوار الصعبة وبحب ادخل الأدوار اللي يتقال لي مش لايقة عليا".