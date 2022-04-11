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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد صلاح حسني يرد على شائعة تعدد علاقاته وارتباطه من الوسط الفني..فيديو

احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، أنا شقي منذ صغري وشكلي يدل علي هذا ، مؤكدا انه لا يعرف لماذا يطلق علية شائعات انه له علاقات متعددة داخل الوسط الفني وانا رجل متزوج وحياتي مستقرة وعيني ليست مكسورة .

وأوضح الفنان احمد صلاح حسني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يمتلك إمكانيات علي ربيع ومصطفى خاطر في الكوميديا، مضيفا: "معنديش إمكانيات على ربيع ومصطفى خاطر ودول وحوش ممكن يبقى مش معاهم اسكريبت ويموتونا من الضحك".

وتابع: "أحنا كل واحد له فينا في التمثيل له معلب وملعبي أداء الأدوار الصعبة وبحب ادخل الأدوار اللي يتقال لي مش لايقة عليا".

احمد صلاح حسني مصطفى خاطر علي ربيع الكومي إعلامي التمثيل الاعلاميه أسما الفنان أحمد صلاح حسني

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