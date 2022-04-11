شعبة الأدوية: تصنيع 92% من احتياجات الدولة محليا.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن عدد الأدوية التي بها زيادة في الأسعار ليس كبيرا، مقارنة بالزيادة التي كانت في عام 2016.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه تم تحريك الأسعار في الأدوية عام 2016 بما يتراوح 7 آلاف صنف من الأدوية، ولكن الفترة الحالية الزيادة في الأسعار لما يقرب من 10 أدوية.

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن هيئة الدواء المصرية هي من تسمح بالاستيراد، مؤكدا أنه يتم الاطلاع على فواتير وأسعار الأدوية عالميا، ونقوم بعمل المقارنات بين أسعار الأدوية في مصر، والأسعار عالميا.

وأشار علي عوف إلى أنه ليس هناك أي زيادة في العديد من الأدوية، مؤكدا أنه يتم تصنيع 92% من احتياجات الدولة، ويتم استيراد 8% من الخاج.

وأكد رئيس شعبة الأدوية، أن صناعة الدواء ليست متروكة للأهواء الشخصية، مشددا على أنه لا يمكن أن تتم زيادة أو نقصان بكميات الأدوية إلا بموافقة هيئة الدواء المصرية.