أحمد موسى عن فيديو الشاطر بالحلقة 10 من الاختيار: عاوزينها سداح مداح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحلقة العاشرة من مسلسل الأختيار 3 عرض فيها فيديو للقيادي الإخواني خيرت الشاطر كشف فيه أمورا هامة في وقت شديد الحساسية في عام حكم الإخوان، مضيفا أن خيرت الشاطر تحدث عن دخول البلاد في ذلك الوقت بعض الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن خيرت الشاطر تحدث في مقطع الفيديو أنه الأمن المصري لم يكن موجودا بشكل قوي ولذلك فرصة لدخول الإرهابيين لمصر من خارج البلاد، لافتا إلى أن هذا الفيديو يكشف حقيقة نواياهم بعدم وجود أجهزة أمنية.

وتابع أن :"علشان تبقي البلد سداح مداح ومحدش يحاسبهم، والعلاقة بين الأخوان القاعدة ليس ضد بعضهم البعض، ولكن التسريب الذي عرض لخيرت الشاطر يعود بنا لأحداث 2011".

