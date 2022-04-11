أحمد موسى: لا يجب أن نعطي أمانا لأي إخوان

حذر الإعلامي أحمد موسى، من خطورة جماعة الإخوان الأرهابية، قائلا :"لا يجب أن نعطي أمان لأي اخوان".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كان مخطط لهدم مصر، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لا تريد أي خير للبلد ويسعون لهدم الدولة.



فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن حازم صلاح أبو إسماعيل تكفيري وارهابي كبير، مضيفا أن كان دوره تفكيك الدولة وأجهزتها، واعادة بناء الدولة من جديد.

وأضاف ، أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية عملت بكل قوة على حفظ أمن وأمان الوطن وسط تخطيط الإخوان الإرهابية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حازم صلاح أبو إسماعيل لو كان وصل لرئاسة مصر لأصبحت بحر من الدماء.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبو سماعيل وراء كل الأحداث والتفجيرات الإرهابية بمعاونة مكتب الإرشاد.

