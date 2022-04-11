عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: لا يجب أن نعطي أمانا لأي إخوان

احمد موسى
احمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، من خطورة جماعة الإخوان الأرهابية، قائلا :"لا يجب أن نعطي أمان لأي اخوان".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كان مخطط لهدم مصر، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لا تريد أي خير للبلد ويسعون لهدم الدولة.
 

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن حازم صلاح أبو إسماعيل تكفيري وارهابي كبير، مضيفا أن كان دوره تفكيك الدولة وأجهزتها، واعادة بناء الدولة من جديد.

وأضاف ، أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية عملت بكل قوة على حفظ أمن وأمان الوطن وسط تخطيط الإخوان الإرهابية.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حازم صلاح أبو إسماعيل لو كان وصل لرئاسة مصر لأصبحت بحر من الدماء.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبو سماعيل وراء كل الأحداث والتفجيرات الإرهابية بمعاونة مكتب الإرشاد.
 

 

أحمد موسى الإخوان الإرهابية ة صدى البلد التنظيم الدولى هدم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

الاختيار 3 الحلقة 10..السيسي: إعلاميين بلدنا مينفعش يتهددوا أو يتروعوا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: حازم صلاح أبو إسماعيل تكفيري وهذا كان مخططه في مصر

ترشيحاتنا

بعد انتشاره والتحذير منه .. ماسك الفوار آخر تقاليع السوشيال ميديا

شعبة الأدوية: تصنيع 92% من احتياجات الدولة محليا.. فيديو

رئيس المريخ السوداني: كيروش ليس مرشحا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة

محمود حجازي يدافع عن ريهام حجاج بعد الهجوم عليها: محدش يرضى بالظلم

عمرو أديب : الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للسيطرة على أسعار الدواء..فيديو

تحت أنظار كهربا.. أنطاليا يقسو على هاتاي برباعية في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

داخل جوال ومدفون.. تفاصيل العثور على الطفل زياد بالاسماعيلية

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ