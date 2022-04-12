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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 10.. خالد النبوي يقاضي وفاء عامر وأنوشكا

صدى البلد

شهدت الحلقة  10 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل راجعين يا هوى رفع"بليغ ابو العنا" خالد النبوى قضية على يسرية "وفاء عامر" وشريفة "انوشكا" مطالبا بإعادة توزيع الميراث واتهامهم بالتزوير.

كما شهدت احداث الحلقة ذهاب "ماجى" نور إلى حبيبها السابق لمعرفة سبب ابتعاده عنها منذ ٥ سنوات قبل خطوبتهم والذى سبب لهاازمة عدم الثقة فى الرجال .
 

واعتراف حبيب أن سبب ابتعاده عنها بسبب طلب والدها منه الابتعاد عندها .

 

أحداث مسلسل راجعين يا هوى 


تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى،  شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالدالنبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.
وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.
 
خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شمل العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.


أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

الفنان خالد النبوي خالد النبوى مسلسل راجعين يا هوى محمد سليمان عبدالمالك راجعين يا هوي بليغ أبو الهنا نور اللبنانية

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