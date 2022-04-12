الجريني: أغنية أشوف فيك يوم كانت لراشد الماجد..وقصيت شعرى مرة واحدة

أكد الفنان عبد الفتاح الجرينى، أن أغنيته “أشوف فيك يوم” كانت أغنية الفنان الكبير راشد الماجد وعندما علم أنها أعجبته أهداها له ليغنيها الجرينى، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية كانت سببًا في انطلاقة، معلقًا: "نفسي فى يوم أكون نجم كبير وأساعد الناس زى ما الناس ساعدتني".



وأضاف “الجرينى” خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس فى رمضان” عبر فضائية “ إم بي سي مصر ” أنه ينام على “دوشة” لذا ينام على صوت تليفزيون وصوت الغسالة ، متابعًا :"ماشى على ايقاع وعارف ان انا غريب".



وأوضح أنه لايحب أن يحلق شعره ولكنه حلقه مرة واحدة وهى يوم وفاة والدته، منوهًا إلى أن

شعره في البداية كان نقطة ضعفه حتى أن أحد المنتجين قال له أنه لن ينجح بسبب شكله وأيضا اسمه.











