الجريني: محمد منير مثلى الأعلى.. وبحب عفوية فيفي عبده

كشف الفنان عبد الفتاح الجريني، عن مواصفات فتاة أحلامه ، قائلًا :"لو هرتبط أنا بحب البساطة في التعامل وهي المشكلة الموجودة الفترة دي، وأنا عندي وش واحد، وبفضَّل إنها تكون بنت بلد، بنت البلد هتتفهم ظروف الحياة والطباع"، مضيفًا أنه يفضل الذكاء والجمال.



وأوضح “الجرينى" خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس فى رمضان” والمذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” أنه يحب محمد منير جدا، ويعتبره مثله الأعلى، حيثُ أن منير مدرسة، هو الاستاذ والتلميذ، وطوال حياته يتمنى أن يكون مثله.



وتابع قائلًا :"غنيت أغنية واكتشفت إنها بالصدفة كانت هتغنيها شيرين عبد الوهاب، وقالت لي شيرين أن أغنية "عايزني أنسى“ كانت بتاعتي، ولكن ماغنيتهاش، واتبسطت جدا إنه كان فيه حاجة بتغنيها شيرين وأنا غنيتها”.



وأشار إلى أنه يحب فيفي عبده جدا، ويعشق عفويتها، موضحًا أنه آخر مرة التقى بها، كان في لبنان.



