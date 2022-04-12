أخبار الفن| اعتزال توفيق عبد الحميد لظروف صحية.. وعيد ميلاد إسعاد يونس

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن إسعاد يونس وأمير كرارة وجمال العدل

يحل اليوم عيد ميلاد صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس ؛ والتي قدمت العديد من الأعمال الهامة

علق المُنتج جمال العدل على قرار الفنان الكبير توفيق عبد الحميد بالاعتزال وذلك حسبما أعلنه على صفحته على فيسبوك حيث أكد أنه سينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني الحالي يوتيرن الذي يتعاون فيه مع العدل جروب ويعتزل التمثيل نهائيًا

كشف النجم أمير كرارة في تصريح خاص لصدى البلد عن المسلسلات التي سيتابعها في شهر رمضان الحالي .



حقق فيلم "Sonic the Hedgehog 2" أو (القنفذ سونيك 2) 71 مليون دولار في أول أيام عرضه بدور السينما بالولايات المتحدة، وهو مؤشر إيجابي على أن الجماهير من العائلات تشعر باطمئنان حيال العودة إلى دور السينما، بعيداً عن المخاوف التي رافقت تفشي وباء كورونا