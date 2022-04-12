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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| اعتزال توفيق عبد الحميد لظروف صحية.. وعيد ميلاد إسعاد يونس

صدى البلد

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن إسعاد يونس وأمير كرارة وجمال العدل

إسعاد يونس.. أهم أعمالها.. ومن هم أزواجها

يحل اليوم عيد ميلاد صاحبة السعادة النجمة  إسعاد يونس ؛ والتي قدمت العديد من الأعمال الهامة

 

جمال العدل: قرار توفيق عبدالحميد نتيجة ظروف صحية.. وريهام حجاج معملتش حاجة

علق المُنتج جمال العدل على قرار الفنان الكبير توفيق عبد الحميد بالاعتزال وذلك حسبما أعلنه على صفحته على فيسبوك حيث أكد أنه سينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني الحالي يوتيرن الذي يتعاون فيه مع العدل جروب ويعتزل التمثيل نهائيًا


الاختيار والمشوار.. أمير كرارة يكشف عن المسلسلات التي يتابعها في شهر رمضان

كشف النجم أمير كرارة في تصريح خاص لصدى البلد عن المسلسلات التي سيتابعها في شهر رمضان الحالي .


فيلم "Sonic the Hedgehog 2" يحقق 71 مليون دولار بأول أيام عرضه


حقق فيلم "Sonic the Hedgehog 2" أو (القنفذ سونيك 2) 71 مليون دولار في أول أيام عرضه بدور السينما بالولايات المتحدة، وهو مؤشر إيجابي على أن الجماهير من العائلات تشعر باطمئنان حيال العودة إلى دور السينما، بعيداً عن المخاوف التي رافقت تفشي وباء كورونا

جمال العدل اسعاد يونس أمير كرارة الاختيار المشوار

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