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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحمايتهم ورعايتهم.. قرار من السعودية بشأن كبار السن

كبار السن
كبار السن

أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تعزيز وحماية حقوق كبار السن ضمن سعيها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد قالت المملكة أنها تعد إحدى الدول التي تسجل نسبة منخفضة من كبار السن؛ إذ تبلغ نسبة الأشخاص ذوي 65 عامًا وأكثر نحو 4.2% من إجمالي عدد السكان في المملكة.

وبينت أن حكومة المملكة أولت فئة كبار السن اهتمامًا بالغًا من الناحية التنظيمية والتاريخية، مستشهدة على ذلك بنظام "حقوق كبير السن ورعايته"، الذي اعتمد في يناير الماضي؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق كبار السن.

وأوضحت المملكة  أن هذا النظام ينص على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتعزز اندماجهم في المجتمع، وتنفيذ برامج مناسبة لهم وتشجيع القادرين منهم على العمل.

وذكرت أن النظام يفرض أيضًا عقوبات صارمة على مَن يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لهم من المراكز الأهلية أو الحكومية، مضيفة أنه يتم تطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على مَن يرتكب هذه الإساءات.

يذكرأن ذلك جاء في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، اليوم (الثلاثاء)، خلال مشاركته في المناقشة العامة في الدورة الثانية عشرة للفريق العامل للأمم المتحدة مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة

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