بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها دون شك

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين، إن روسيا لا تخطط للانعزال عن العالم، ومشددا: "لا يمكن لأحد أن يعزلنا".

وأوضح الرئيس الروسي أن العملية العسكرية في أوكرانيا هدفها حماية روسيا ومساعدة السكان في دونباس، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك خيار آخر.

وأضاف أن كييف انتهكت بشكل علني كل اتفاقيات مينسك "ولم نستطع الصمت على "الإبادة الجماعية""، لافتا إلى أن أوكرانيا بدأت في التحول إلى معاداة روسيا لتنمو فيها منابع القومية.

وتابع بوتين قائلا إن الاشتباك مع القوى المناهضة لروسيا والتي تمت تربيتها بأوكرانيا كان أمرا لا مفر منه ومسألة وقت.

وأشاد الرئيس الروسي بجنوده الموجودين في أوكرانيا، حيث يقدمون المساعدة إلى جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة ويستخدمون بشكل فعال أحدث الأسلحة، على حد قوله.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة بلاغوفيشينسك، حيث سيجري محادثات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيسان بتفقد بناء قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومرافق البنية التحتية من طائرة هليكوبتر، والتحدث إلى العمال وتكريم رواد الفضاء الطيارين.