بديلة C1 الموقوف إنتاجها.. سيتروين C3 تطرح فئة تجهيز YOU الجديدة

طرحت شركة "سيتروين" التابعة للشركة الأم "ستيلانتس" فئة تجهيز جديدة في طرازها "سيتروين C3" ليكون نقطة البداية ومستوى التجهيز المبدئي للموديل.

وفقا لموقع "أوتو كار" فئة التجهيز تسمى سيتروين C3 YOU وهي تبدأ بسعر 12,995 جنيه استرليني وبالتالي هي الأقل تكلفة بين كل فئات سيروتين سي 3، وتعمل كبديل عن طراز سيتروين سي 1 التي ألغت إنتاجها الشركة في يناير الماضي بعد 17 سنة من النجاح، لتكون البديل لها فئة التجهيز الجديدة "يو" وأيضا سيارة سيتروين آمي الكهربائية الجديدة.

وفقا لما أعلنته "سيتروين" تأتي C3 You بمصابيح أمامية LED ونظام تثبيت السرعة وبلوتوث وشاشة تعمل باللمس مقاس 5 بوصة وراديو DAB مع مقابض أبواب و مصدات بلون الهيكل، كل هذا بشكل قياسي.

كما تشمل C3 You أنظمة سلامة متقدمة مثل نظام مساعدة بدء صعود المطلع ، والتحذير من مغادرة المسار ، والتعرف على إشارات المرور ، ومحدد السرعة ، ومراقبة ضغط الإطارات ، ومراقبة انتباه السائق.

تتميز سيارة سيتروين C3 You ببعض الخصائص المرئية مثل كسوة بيضاء لغطاء المرايا الجانبية والزخارف الخارجية وأعمدة B ذات اللون الأسود غير اللامع والكروم المحيط بمصابيح التشغيل النهارية.

بالنسبة لمجموعة نقل الحركة في سيارة سيتروين C3 You فهي محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 81 حصانًا. تدعي Citroën أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 54 ميلا في الجالون.

تأتي سيارة سيتروين C3 بـ 5 فئات مختلفة من التجهيز الآن وهم الفئة الأحدث YOU ثم يتبعها فئات Sense و C-Series و Saint James و Shine Plus. بينما أصدرت سيتروين الإصدار المحدود C3 You في عام 2021 كإصدار خاص بتصميم مختلف قليلاً ، بناءً على مواصفات Feel.

C3 You الجديدة موديل 2022 معروضة للبيع حاليا ومتاحة للشراء عبر الإنترنت فقط.