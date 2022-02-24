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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع جديد لأسعار سيتروين سي إليزيه في مصر

ستروين سي إليزيه
ستروين سي إليزيه موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى لشركة السيارات الفرنسية سيتروين ، عن زيادة جديدة في اسعار طراز سي اليزيه في السوق المصرى .

ستروين سي إليزيه موديل 2022

واوضح وكيل سيتروين داخل السوق المحلى المصرى ، ان السيارة طراز سي اليزيه ، ارتفعت بقيمة تبلغ 2000 جنيه شملت كلتا فئتي السيارة في السوق المحلي. 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022 ، بطول 4445 مم ، و عرض 1953 مم ، و ارتفاع 1474 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتسع الى 506 لتر .

ستروين سي إليزيه موديل 2022

وتستمد السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 115 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك .

وتتسارع السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022، عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

ستروين سي إليزيه موديل 2022

وتأتى السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022، بعدد من الكماليات أهمها مصابيح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكييف هوء يدوي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم بالاكصدام الأمامي، وجنوط 15 بوصة .

إضافة إلى مثبت ومحدد سرعة، وحساسات خلفية للركن، وكاميرا خلفية، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مكسوه من الجلد، ومسند يد أمامي، ومساند رأس خلفية متحركة، وفرش قماش وجلد للمقاعد، وصالون مطعم بالكروم، وجنوط 16 بوصة، للفئات الأعلى .

ستروين سي إليزيه موديل 2022

اما عن أسعار السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022 

- فئة كمفورت 244.900 ألف جنيه بدلاً من 242.900 ألف جنيه .

- فئة لاكشري 274.900 ألف جنيه بدلاً من 272.900 ألف جنيه .

سيتروين سي إليزيه السوق المصري ستروين سي اليزيه موديل 2022

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