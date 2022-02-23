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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. Clash of tuners لعشاق السيارات المعدلة في مصر

فعاليات Clash of
فعاليات Clash of tuners

انطلقت الجمعة الماضية، فعاليات معرض Clash of tuners لعشاق السيارات المعدلة في مصر، والذى أقيم فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، ليضم العديد من السيارات المعدلة والكلاسيكية.

فعاليات Clash of tuners

وقال زياد منصور أحد المنظمين، إن فعاليات Clash of tuners ، ضم أكثر من 170 سيارة ، اضافة الى سيارات اخرى لم تستطع المشاركة بسبب مساحة مكان العرض ، والتى ضمت العديد من السيارات المعدلة والشهيرة فى مصر ، بجانب السيارات الكلاسيكية.

فعاليات Clash of tuners
فعاليات Clash of tuners

وأوضح منصور ، أن فعاليات Clash of tuners ، ليست فعاليات خاصة بالسيارات المعدلة فقط ، ولكن هناك جانبا توعويا للشباب الذين يقومون بتعديل سياراتهم، ويستغلون التعديلات في السرعة الزائدة، وهذه تعتبر فكرة مختلفة عن باقى الفعاليات.

فعاليات Clash of tuners

وأضاف أن الحدث بالتالي ليس مجرد عرض لسيارات معدلة فقط، ولكنه يشمل الجانب الخاص بالتوعية، بمشاركة العارضين وعدد من المتسابقين المشاهير في مجال السيارات.

فعاليات Clash of tuners

ويستهدف الحدث السيارات من الفئة A-Class وA Plus وB-Plus بجانب فئة للسيارات الكلاسيك، ويشترط للسيارات المعدلة المشاركة أن تكون معدلة بصورة جيدة وبجنوط مميزة ودهانات سليمة وشكلها العام يكون جيدا، ويتم إجراء فحص للسيارات قبل مشاركتها للتأكد من كونها مناسبة.

فعاليات Clash of tuners

كما ان أهم السيارات الكلاسيك المشاركة مرسيدس موديل 1950 وشيفروليه امبالا وبونتياك قديمة وفورد موستانج موديل السبعينيات و شيفيل موديل السبعينيات و اوستن موديل 1943 .

فعاليات Clash of tuners

 ولمشاهدت التقرير من خلال الفيديو التالى : 

سيارات معدلة مرسيدس فورد Clash of tuners السيارات الكلاسيكية

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