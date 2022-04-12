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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة المنيا الأهلية على مساحة 41 فدانًا.. وظائف خالية للمعلمين والإداريين في مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فنون جميلة جامعة حلوان تحصد الجائزة الأولى والثانية بمسابقة من سفارة النمسا بالقاهرة

استطاع طلاب قسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة بكلية الفنون  الجميلة بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة الفوز بالجائزة الأولى والثانية لمسابقة  التعاون الثقافي مع سفارة  النمسا بالقاهرة، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان: قبول دفعة جديدة لبرنامج تأهيل المعلمين

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن استعدادها  لبدء قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي  عميد الكلية، هذا ويستمر التقديم  شهر من تاريخه حيث أن الدراسة في الفصل التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو ٢٠٢٢ .

 

المعهد القومي للبحوث الفلكية يستضيف طلابًا من جامعة العلوم الماليزية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول تعاون المعهد مع جامعة العلوم بماليزيا، لاستضافة عدد من الطلاب من قسم الجيوفيزياء بالجامعة، لقضاء فترة تدريب، والتعرف على أقسام المعهد المختلفة.

 

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب وجامعة القاهرة

وقعت جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يتضمن برامج لتدريب طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في بعض المجالات، إلى جانب الاستعانة بأساتذة الكلية في دراسات حول موضوعات بحثية متعلقة بالشباب تقوم بها وحدة دراسات الشباب بالكلية.

 

نتائج المنافسات التمهيدية للمرحلة الأولى من الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أقيمت منافسات المرحلة الأولى للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، تحت شعار “رمضان بكم أحلى”، بمشاركة ٣٢ جامعة، خلال الفترة من ٧ - ٢٠ أبريل الجاري “الأدوار التمهيدية”، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الأدوار النهائية خلال الفترة من ٢٢ - ٢٥ أبريل الجاري بنادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر.

 

وزير التعليم يعلن فوز 3 مدارس مصرية يابانية في مسابقة Word Mania

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة لكل المدارس المصرية اليابانية التي شاركت في مسابقة Word Mania 

 

كورال «روح الشرق» بجامعة عين شمس يحيي أولى ليالي «هل هلالك» بالأوبرا

أحيا نجوم كورال منتخب جامعة عين شمس "روح الشرق" بقيادة المايسترو محمود محسن، أولى ليالي برنامج "هل هلالك"، والذي تنظم فعاليات نسخته السادسة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ممثلة في قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

 

لطلاب مدارس النيل|فتح باب التقديم ببرنامج اكتشاف الموهوبين بمسابقة إبهار مصر 2022

أعلنت مدارس النيل المصرية عن فتح باب التقديم للطلاب من سن ١٤ إلى ١٨ سنة ببرنامج اكتشاف الموهوبين في العلوم والفنون والتكنولوجيا بمسابقة إبهار مصر 2022 

 

وظائف خالية للمعلمين والإداريين في مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية .. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 20 أبريل 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

 

خبير تعليم يكشف أهمية المنصات التعليمية الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها

أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطوير نظام التعليم في مصر لم يقتصر على النهوض بجودته فقط ولكن امتد إلى توفير المنصات التعليمية المجانية من أجل مساعدة الطلاب للارتقاء بالمستوى التعليمي المصري.

 

على مساحة 41 فدانًا..وزير التعليم العالي يتابع الموقف التنفيذي لجامعة المنيا الأهلية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بجامعة المنيا الأهلية.

 

طلاب الجامعات يكشفون لـ «صدى البلد» مدى استفادتهم من المنصات التعليمية الإلكترونية

في ظل عصر الثورة المعلوماتية الحديثة، تتجه معظم الجامعات إلى دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم الكلاسيكي داخل القاعات عن طريق إنشاء منصات تعليمية خاصة بها، وقد أثبتت تلك المنصات كفاءتها في ظل جائحة فيروس كورونا.

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