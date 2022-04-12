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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث يشدد على ضرورة ممارسة الرياضة خلال رمضان

صدى البلد

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه بدخول شهر رمضان الكريم يتوقف العديد من الناس عن ممارسة أنشطتهم الرياضية خشية الشعور بالإعياء أو العطش، فإذا كانت ممارسة الرياضة طوال العام هامة لسلامة وصحة الجسم فإن ممارسة الرياضة في رمضان أكثر أهمية، فهي عامل هام لرفع  كفاءة الجسم ولياقته البدنية والصحية.

 

وأضاف ابوعرب، أنه قد أثبتت المراجع العلمية أن لممارسة الرياضة في رمضان فوائد كثيرة على الجسم فخلال فترة الصيام يقوم الجهاز العضلي بالحصول على الطاقة عن طريق استخدام الجلوكوز الموجود في الكبد فإذا زاد المجهود البدني وزادت الحاجة إلى الطاقة وأصبحت كمية الجلوكوز بالكبد غير كافية لأمداد العضلات بالطاقة يقوم الجهاز العضلي باستخدام مصدر آخر وهو تحليل الدهون من الانسجة الشحمية وأكسدة الأحماض الدهنية، وإذا قلت الاحماض الدهنية يتجه الجهاز العضلي إلى أكسدة الدهون الموجودة في الكبد. فالصيام والرياضة فرصة لحرق الدهون المخزنة. يضاف إلى ذلك الدور الهام في المحافظة على توازن مكونات الجسم من سوائل، وعضلات، ودهون، وعظام.

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وأشار إلى أن ممارسة الرياضة في رمضان تعمل على زيادة كفاءة عمل الكبد، وتنشيط عملية التمثيل الغذائي، وزيادة كفاءة الجهاز العضلي، وزيادة كفاءة الجهاز الدوري الدموي وبالتالي زيادة قدرة الجسم على الحماية والدفاع، وتقوية الجهاز المناعي وتقوية عضلة القلب، كما أن ممارسة الرياضة تحافظ على سلامة الجهاز الحركي لتأدية الوظائف بأفضل صورة .


وتابع: " أما الأغذية التي ينصح بتناولها ليصبح هناك توازن بين النظام الغذائي الذي نتناوله اثناء الصيام وممارسة الرياضة فهي الأغذية الطازجة السهلة الهضم مثل الاسماك والخضراوات الورقية والبقول والمكسرات والموز وتجنب تناول الأغذية الدسمة والدهنية واستبدالها بتناول الفواكه واغذية فيتامين (سي) كالطماطم والليمون والبرتقال، وعدم الانقطاع عن النشاط الرياضي، والذي يفضل ممارسته في الصباح الباكر أو بعد الإفطار بثلاث ساعات."

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