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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عائشة بن أحمد تتصدر تريند تويتر بعد حلقتها مع رامز جلال

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

تصدرت الفنانة عائشة بن أحمد تريند تويتر، عقب عرض حلقتها مع رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار، الذي قدمها بطريقة غير معتادة مادحًا في جمالها وسهولة دخولها الوسط الفني في مصر، وقال "تبدو ناعمة ورقيقة، ولكنها مكارة في الحقيقة، صارت طلب المنتجين وقعدت فنانات تانيين".

ونشرت عائشة بن أحمد عقب الحلقة صورة مع رامز وعلّقت "منك لله يا رامز"، وقد علّق الجمهور بعد عرض الحلقة "مصر كلها هتدعي عليك يا رامز" ماشوفتش أرق وأجمل من عائشة بن احمد" "شنو هذا بتاعة عائشة احسن من بتاعة رؤوف خليف بكتيير" وتفاجأ البعض من كونها تونسية "معقولة دي عائشة طلعت تونسية وأنا اللي كنت مفكرها من مصر".

وتنافس عائشة بن أحمد في موسم رمضان 2022 بمسلسل ملف سري الذي تصدر تريند جوجل منذ أيام، ويشاركها في بطولته النجوم هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، ميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، إنتاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.

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عائشة بن أحمد بعد حلقة "رامز موفى ستار": منك لله

وحققت عائشة بن أحمد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، حيث قدمت شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف بعد فوات الأوان، وقد حقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وتصدر التريند أكثر من مرة.

ولمع نجم عائشة بن أحمد سريعًا في الوطن العربي، نجاحها في تونس مهّد لها الطريق لمشاركات عربية كثيرة، تألقت في مسلسل لأجل عيون كاترين، وتبعته بنجاح بطولتها للفيلم التونسي عزيز روحو، قدمت شخصية خديجة في فيلم زيزو، وهو إنتاج فرنسي لبناني تونسي مشترك، حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وشاركت في بطولة الفيلم التونسي الجزائري أوغسطينوس ابن دموعها.

خلال مشوارها تنوعت عائشة بين الدراما والسينما، ويعتبر فيلم الخلية، هو أول مشاركة سينمائية مصرية لها، وبعدها شاركت في بطولة فيلم الفلوس الذي اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، ثم فيلم توأم روحي والذي جسدت فيه 4 شخصيات نسائية مختلفة. نافست عائشة بشخصية ليلى في مسلسل نسر الصعيد في موسم رمضان 2018، وتعتبر شخصية أم أُبيّ في مسلسل السهام المارقة من أقوى الشخصيات الدرامية التي قدمتها عائشة. وفي عام 2021، نافست عائشة في موسم رمضان بمسلسل لعبة نيوتن، وأيضًا بالمسلسل التونسي حرقة، شاركت في بطولة فيلم ريتسا والذي عُرض مؤخرًا بدور العرض السينمائية.

رامز جلال تريند تويتر النجمة عائشة بن برنامج رامز موفى ستار موسم رمضان 2022

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