خدمات متميزة علي منصة التعلم الإلكتروني الجديدة بجامعة عين شمس ..تعرف عليها

كشفت الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس عن منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN التي تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في أكثر من ١٥ كلية وتحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.

وأشارت إلي أنه تم إضافة مواصفات فنية تثري العملية التعليمية مثل الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضي، ملف الانجاز الإلكتروني، أحدث أدوات الأنشطة التفاعلية، تطبيق قياس نسبة الاقتباس، التقارير والاحصاءات الموحدة، الأخبار والفاعليات الهامة، تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى منظومة الدعم الفني المستمر ومنصة التدريب علي أحدث طر ق وأساليب التعلم.

كما أكدت أن ذلك بهدف لتوفير تجربة تعلم مفيدة وممتعة للطلاب من خلال منصة التعلم الإلكتروني لجامعة عين شمسASU2LEARN

قال مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس أنه يمكن الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرور على الرابط

التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي: https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/.

وكشف الدكتور مصطفي مرتضي أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7

أكد عميد كلية الآداب علي ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية مشيرا الي معرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول

على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:https://bit.ly/ASU2LearnStudent .