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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فرنسا: العالم أصبح متعدد الأقطاب

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن العالم يمر بفترة تحول ولم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال ماكرون: "أعتقد أن بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى. كما أنه يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب".

وحسب ماكرون، فأن العالم يمر بفترة تحول عالمي، ولم يعد عالما ثنائي القطب، بل عالما متعدد الأقطاب.

وقال الرئيس الفرنسي: “أري أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا".

ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض إنتاج روسيا وتخفيف عمليات الإغلاق في الصين

بايدن يلمح بارتكاب بوتين إبادة جماعية في أوكرانيا

 وناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، والحاجة إلى إنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان صادر اليوم الثلاثاء: "ناقش الزعيمان الحاجة إلى الإسراع في المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي، في الوقت الذي تستعد القوات الأوكرانية لهجوم روسي آخر بشرق البلاد".

وأضافت: "اتفق الاثنان على مواصلة الجهود المشتركة لتصعيد الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين بشكل قاطع".

وتستعد القوات الروسية إلى هجوم كبير على شرق أوكرانيا، بعدما تراجعت -حتى الآن- عن خطة لإسقاط كييف.

فرنسا روسيا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بوتين الصين

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