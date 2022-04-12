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ثقافة

عبد الدايم: معرض فيصل للكتاب عيد سنوي لأهالي الجيزة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب والذى يتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى 2022 وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

قالت عبد الدايم أن معرض فيصل للكتاب بات عيدا سنويا لأهالي محافظة الجيزة وأشارت إلى أنه يجسد استمرار تنفيذ الخطوات الهادفة الى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ، وتابعت انه حرصا على تطوير الفعاليات تشهد دورته العاشرة اقامة ركنا خاصا بنظارات V R لعرض قصص الأطفال اضافة إلى جناح مبادرة ثقافتك كتابك والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيه ، ووجهت الدعوة لابناء الجيزة لزيارة المعرض واستثمار فرصة المعرفة والاطلاع المتاحة من خلال المبادرات والورش المصاحبة .

من جانبه قال مدير عام الايسيسكو ان القاهرة ستبقى مركزا للتنوير اقليميا وعالميا ، وأشاد بالحضور الجماهيرى للفعاليات التى شهدها خلال الايام الماضية والتى تعبر عن الوعى بقيمة الابداع فى المجتمع المصرى ويعكس الشغف بالثقافة والفنون .

وضمن احتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى تفقدت وزيرة الثقافة معرضا للوثائق التاريخية النادرة التى تروى جانبا من سيرة المدينة العريقة أعدته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى منها قرار إنشاء مدينة البعوث الإسلامية وقرار منح الدكتور طه حسين الدكتوراة الفخرية من جامعة غرناطة وغيرها ، كما شهدت عرضا للتنورة التراثية ادته الطفلة تُقى من ذوي القدرات الخاصة بالمركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف الى جانب فقرة فنية لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم.

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يستمر حتى 21 رمضان ويفتح أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل ويقام على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشر منهم قطاعات وزارة الثقافة المختلفة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف ، سور الأزبكية (مكتبتين) الى جانب عدد من دور النشر الخاصة ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل ويصاحبه نشاط ثقافي وفني متنوع يضم عروضا لفرق التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، النيل للإنشاد الديني ، الشرقية للفنون الشعبية ،والحرية للفنون الشعبية ، القومية للموسيقى والآلات الشعبية ، وغيرها إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية ومعرضا للفنون التشكيلية وبرنامجا خاصا بالطفل يشمل ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس .

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي ل فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي

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