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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد توليه المنتخب .. أول رد من بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال

صدى البلد

يتوجه مجلس إدارة نادي بيراميدز، والرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد، وكل أسرة العاملين بالنادي، بخالص التهنئة للكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعد اختياره من اتحاد الكرة المصري، ليتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويعبر نادي بيراميدز عن تقديره الكامل للمدير الفني موضحا أنه اختيار صادف أهله، وبالفعل إيهاب جلال يستحق ذلك المنصب لما يمتلكه من فكر وعوامل شخصية، ومتوقعا له النجاح الكامل مع المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد النادي أنه على الرغم من صعوبة ظروف المنافسة الحالية للفريق على كل البطولات، وارتباط بيراميدز بمواجهات قوية على المستوى المحلي والقاري، والبداية بمواجهتي مازيمبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها ١٧ و٢٤ أبريل الجاري، وكذا مواجهات الدوري والكأس، خاصة وأن النادي ينافس على جميع الألقاب، مما شكل صعوبة في التخلي عن خدمات المدير الفني في ذلك التوقيت.

وعلى الرغم من كل تلك الارتباطات القوية وهذا التوقيت الحرج، إلا أن بيراميدز وإدارته لا يمكنهم مطلقا التأخر عن تلبية نداء مصر وتغليب المصلحة الوطنية، ووافق النادي فورا على انتقال المدير الفني لقيادة المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة دون أي شروط، ومتمنيا له التوفيق وجهازه المعاون في تحقيق أحلام المصريين.

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