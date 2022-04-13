بعد توليه المنتخب.. إيهاب جلال: أشعر بالفخر والمرحلة صعبة لكنني أثق باللاعبين

قال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يشعر بالفخر الشديد لاختياره لمهمة قيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على صعوبة المرحلة، ولكنه في ذات الوقت يثق في لاعبي المنتخب وفي رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، الصادقة في النهوض، بالفريق وتحقيق طموحات الشعب المصري، مؤكدا شكره العميق وامتنانه لكل أفراد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأستاذ جمال علام على اختياره.

ووجه إيهاب جلال خالص شكره وامتنانه لكل أفراد أسرة نادي بيراميدز ومجلس إدارته والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، لدعمهم له في تولي القيادة الفنية للمنتخب رغم ضيق الوقت وارتباطات الفريق المتوالية محليا وقاريا، مشيرا إلى أنه يعتز بكل منظومة النادي، وسعيد للغاية بالفترة التي قضاها داخل جدرانه مع إدارة محترفة ولاعبين على أعلى مستوى ومتمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

أشار المدير الفني إلى أنه ما يزال يرتبط حاليا بمهمة مع نادي بيراميدز لابد من إكمالها بأفضل صورة ممكنة، وعلى الرغم من احترامه الكامل لوسائل الإعلام ودورها، إلا أنه لن يتحدث في أي شيء يخص المنتخب ولن يدخل في أي تفاصيل، إلا بعد انتهاء مهمته مع بيراميدز بمباراتي الذهاب والإياب الهامتين أمام مازيمبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.