زلة جديدة.. بايدن يخلط بين أوكرانيا والصين في حديثه عن أزمة الغذاء

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته عن أزمة الغذاء التي ستسببها الأوضاع حول أوكرانيا، الصين بأنها من بين أكبر منتجي القمح.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، قال بايدن خلال كلمة حول خطوات ستنفذها واشنطن لخفض أسعار البنزين: "أكبر منتجين للقمح: الصين ... آسف، أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذلك الأمور تتدهور والأسعار ترتفع”.

إلي ذلك، قال بايدن، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في رفع أسعار مشتقات النفط في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه أمر بإطلاق مليون برميل يوميًا من احتياطي الوقود الاستراتيجي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكر بايدن خلال افتتاح شركة للوقود الحيوي في ولاية أيوا: "ميزانية عائلتك، قدرتك على ملء خزان الوقود الخاص بك، لا ينبغي أن يتوقف أي منهما على ما إذا الديكتاتور أعلن الحرب ويرتكب إبادة جماعية على نصف العالم".

وبذلك عاد إلى الحديث عن ارتكاب بوتين لإبادة جماعية في أوكرانيا، على الرغم من عدم ذكره اسم نظيره الروسي، ولم يصل في السابق إلى حد وصف غزو موسكو لكييف بأنه إبادة جماعية.

وتوقف الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن وصف ما يجرى في كييف بأنه "إبادة"، حسب "سي إن إن"، وقال مساعدوه حينها إن الأمر لم يرتق إلى هذا المستوى بعد.