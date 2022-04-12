بايدن: لن نستسلم حتى نلقي القبض على منفذ إطلاق النار ببروكلين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إدارته لن "تستسلم" حتى يتم العثور على منفذ حادث إطلاق النار في محطة مترو أنفاق بروكلين بمدينة نيويورك.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تحدث بايدن عن الحادث خلال ملاحظاته الافتتاحية في خطاب ألقاه بولاية أيوا، قائلاً: "أنا وزوجتي جيل نصلي من أجل أولئك المصابين وجميع الذين تأثروا من هذه الصدمة. ونحن ممتنون لجميع المستجيبين الأوائل الذين سارعوا للحادث بمن فيهم المدنيون الذين لم يترددوا في مساعدة الركاب ومحاولة حمايتهم".

وأضاف أن فريقه على تواصل مع عمدة نيويورك ومفوضة الشرطة بالمدينة لمتابعة التطورات، لافتًا إلى أن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعملان بشكل وثيق مع الشرطة على الأرض".

وأوضح “سنواصل البقاء على اتصال وثيق مع سلطات نيويورك لمعرفة المزيد عن الوضع خلال الساعات والأيام القادمة. وكان من الممكن أن ينكسر شيء ما بين الآن والساعة الماضية - لم أسمع الأخبار، ولم أتحدث مع أي شخص من فريق العمل، لكننا لن نتوانى عن المتابعة حتى نكتشف ذلك، ونجد الجاني”.

وكان حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، شهد اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق نار وتفجير قنبلة دخان داخل محطة مترو أنفاق ساعة الذروة الصباحية، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، من بينهم 10 جرحى أصيبوا بالرصاص.

وبدأت عملية مطاردة بعد أن هرب مطلق النار، الذي كشفت شرطة نيويورك مواصفاته، قائلة إن المنفذ أسود البشرة وكان يرتدي قناعا واقيا من الغازات، ويبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، كما كان يرتدي زيا أخضر مخصص لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي، إذ بدأ فعلته عندما أشعل قنبلة دخانية وألقاها داخل أحد القطارات ثم أطلق النار على المارة والركاب.