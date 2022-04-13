هيفاء وهبي تخطف القلوب في أحدث جلسة تصوير

شاركت النجمة هيفاء وهبي متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل لصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت هيفاء وهبي في الصور مرتدية فستان بالوان مختلفه، مع إكسسوارات ذهبية اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي مكياج جذاب وعلقت علي الصور، كاتبة: “اللطف يفتح الابواب”.



وعلي جانب آخر، استأنفت وهبي، تصوير مشاهدها فى فيلم «رمسيس باريس» أوائل شهر مارس الماضي، وذلك بعد فترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذي أحيته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.



فيلم «رمسيس باريس»، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كري محسن بشير.