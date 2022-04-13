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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد القمح بباريس

اثناء الافتتاح
اثناء الافتتاح

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حصاد القمح بأحد الحقول التابعة للإدارة الزراعية بقرية عدن بمركز باريس، ترافقه  حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس عادل مراد رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة. 

وخلال لقائه المزارعين أكّد المحافظ على جاهزيةالصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود مشكلات تواجه المزارعين، وتقديم الدعم وتيسيرالإجراءات لبدء عملية توريد المحصول، مُشيرًا لاستلام المزارعين كافة مستحقاتهم المالية عقب إنهاء عملية التوريد.

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وجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن مكافآت تحفيزية للمزارعين الملتزمين بتوريد المحصول، تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

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