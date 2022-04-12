محافظ الوادي الجديد يتابع وصول 10000 كرتونة مواد غذائية للمحافظة

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتدشين قوافل بنك الطعام المصري التي وصلت المحافظة اليوم، محملة ب١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية كدعم للحالات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة الخمسة.

يأتي ذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي وفريق بنك الطعام المصري.

من جانبه قدّم المحافظ شكره لجهود بنك الطعام في دعم الحالات المستحقة بالمحافظة، التي شملت توزيع ٤٥٠٠ كرتونة موسمية منذ بداية شهر رمضان الكريم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة لأعمال "مطابخ رمضان" التي تقدم ٢١٠٠ وجبة إفطار و ٢١٠٠ وجبة سحور يوميًا بالتنسيق مع ٤ مطاعم كبرى على مستوى المحافظة.

كما أوصى بزيادة حصة قرى الأربعين بباريس والقرى الأكثر احتياجًا من الدعم المقدم في سبيل تغطية كافة احتياجات المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. ههههههههههه