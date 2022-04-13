لمة رمضان.. ابنة غادة عبد الرازق مع أصدقائها

شاركت روتانا القزاز ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، مع متابعيها إفطار جماعي أعدتها في حديقة منزلها وجمعت فيها أصدقائها.‏

نشرت روتانا عبر حسابها على انستجرام صور من حديقة المنزل مع ‏أصدقائها بعد تناول الطعام وعلقت قائلة "رمضان"



واحتفلت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق بخطوبتها، فى ديسمبر الماضي بعدما أعلنت ارتباطها رسمياً بعد طلاقها من زوجها السابق منذ عام 2019.



وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.