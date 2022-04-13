سحر الشرق.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث إطلالة من الصحراء



خضعت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت عارضة الأزياء في الصحراء، مستعرضة جمالها وأنوثتها، مرتدية فستان مصنوع من قماش الشيفون باللون الأخضر، وبصيحة الأكمام الفضفاضة؛ لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق وعلقت قائلة "سحر الشرق"



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لاميتا تسريحة جذابة، حيث تركت خصلات شعرها الاسود منسدلا علي ظهرها بشكل مجعد ولامع، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحيًا من الألوان الترابية، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا، واختارت أحمر شفاه نود ابرز جمالها.



وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى.



أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة "تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف"، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم "حد سامع حاجة" مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل.

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