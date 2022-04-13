بصورة تجمعهما.. محمد شريف يحتفل بعيد ميلاد كهربا



يحتفل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، بعيد ميلاده الـ 28 الموافق اليوم الأربعاء لاسيما أنه من مواليد 13 أبريل 1994.



وكتب محمد شريف نجم النادي الأهلى على موقع "انستجرام": "عيد ميلاد سعيد كاكا".



وبدأ "كهربا" مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفًا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.



وانضم كهربا إلى الأهلى قادما من البرتغال، بعد رحلة احترافية قصيرة، خاضها اللاعب بعد رحيله عن الزمالك والذى جاء بعد سلسلة من تبادل الاتهامات والتصريحات بين اللاعب وإدارة ناديه.