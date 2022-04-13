الحب كله.. شريف سلامة يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص الفنان شريف سلامة على تهنئة زوجته النجمة داليا مصطفى، بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "شريف" صور لزوجته وكتب عليها: " #happybirthday #كل سنه وانتي طيبه#وكل سنه وأنتي العمر الماضي الحاضر المستقبل والحياه #كل سنه وأنتي حياتي #العمر_كله #الحب_كله #بحبك"





ويشارك الفنان شريف سلامة فى دراما رمضان بمسلسل "فاتن أمل حربى" الذي يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل