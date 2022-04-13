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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| هدى الإتربي تتألق بجمبسوت أنيق عبر إنستجرام

هدى الاتربي
هدى الاتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورة جديدة من إحدى جلسات التصوير التى خضعت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت هدى بجمبسوت جريء، ذا أكمام فضفاضة، ومكشوف ناحية الصدر باللون الاسود، لتعكس أنوثتها وقوامها الممشوق، وملامحها الأنثوية.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى الإتربي تسريحة شعر بسيطة ومرتبه، حيث تركت خصلات شعرها البنية منسدله علي كتفيها بطريقة مميزة.


يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.


كانت آخر أعمال الفنانة هدى الأتربى السينمائية فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

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صورة جديدة اللون الاسود موقع تبادل الصور والفيديوهات الفنانة هدي الأتربي تتألق بجمبسوت

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