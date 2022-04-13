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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جويل مردينيان تخطف قلوب متابعيها بإطلالة من المطار

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل والموضة جويل مردينيان، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت جويل مردينيان بإطلالة انيقة، مرتدية  فستانا ابيض ونسقت عليه قفطان بالوان مختلفة، مما حازت علي إعجاب متابعيها .


وأبرزت جويل جمالها حيث تركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها وظهرها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، الذي تبرز جمالها.


وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


حياة جويل مردينيان 

 ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .


وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة "أم بي سي"، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

 

IMG_٢٠٢٢٠٤١٢_٢١٤١٣٧
IMG_٢٠٢٢٠٤١٢_٢١٤١٣٧
IMG_٢٠٢٢٠٤١٢_٢١٤٦١٨
IMG_٢٠٢٢٠٤١٢_٢١٤٦١٨


 

الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان تخطف قلوب متابعيها من المطار إطلالة انيقة تبرز جمالها كمال قدورة

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