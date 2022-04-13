هولندا تطلق مهرجان التوليب المُزين لـ الفاتيكان خلال عيد الفصح.. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد هولندا تطلق مهرجان التوليب التي ستزين الفاتيكان خلال عيد الفصح.



وأوضح المقطع أن عمت أسرة مليئة بأزهار التوليب الملونة والزنابق والزهور الأخرى، ممرات حديقة كيوكينهوف للزهور الشهيرة في هولندا.



ويستمتع الزوار بأشعة الشمس الدافئة في الربيع وهم يتجولون في المروج المشذبة، ففي خلال الموسمين الماضيين، ظلت بوابات المتنزه مغلقة جراء انتشار المخاوف بشأن كوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا، واقتصرت عملية متابعة مصابيح التوليب تتحول إلى زهرة على المزارعين والموظفين الآخرين.

كان الثلاثاء، هو يوم تعبئة شحنة من الزهور التي ستزين الفاتيكان في عيد الفصح، وتنقل أسقف روتردام الكاثوليكي، هانز فان دن هند، إلى الحديقة لمباركة الأزهار قبل نقلها.

وكانت تنتظر حديقة كيوكينهوف حوالي 700000 زائر هذا العام، ولكن ينخفض هذا الرقم بحوالي النصف مقارنة بـ 1.5 مليون زائر في عام 2019.