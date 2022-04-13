أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 13-4-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه بعد 15300 يوم 14 مارس الماضي، بزيادة 5700 جنيه في الطن.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 13أبريل 2022



سعر طن حديد عز 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 20000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشرى 19700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 13أبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:



أسمنت المسلح 1380 جنيها للطن بعد 1430 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1350 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1350 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1350 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1380 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1350 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1360 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1380 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 1410 جنيهات للطن