محافظ القليوبية يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم حصاد القمح

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن وإدارة المرور برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد من جاهزية مواقع التخزين، مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد.



وقال محافظ القليوبية أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح؛ وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشددًا على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.



وكان محافظ القليوبية قد اجرى عدة جولات لتفقد محصول القمح بعدد من قرى طوخ وبنها وقليوب والتقى المحافظ بأصحاب الحقول والمزارعين والفلاحين بتلك القرى وتحدث إليهم طالبًا منهم التكاتف والتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح.

كما تفقد المحافظ صوامع بنها على طريق القاهرة إسكندرية الزراعي والتى تقع على مساحة 16350 م2 وتتكون من 12 خلية تخزين بسعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بإجمالي سعة تخزينية 60 ألف طن قمح بالإضافة إلى 3 خلايا صرف سعة الواحدة 100 طن.



كما تفقد المحافظ أيضًا مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة ويتكون المشروع من 18 خلية لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الخلية الواحدة 5 آلاف طن قمح، وهي تعد من أكبر الصوامع على مستوى الجمهورية ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إلكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.