حماية التراث الشعبي بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

في خامس فعالياتها

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أطلقت خامس فعاليات الاحتفال بليالى شهر رمضان المعظم بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، حيث قدم القصر مسابقة ثقافية إعداد هبة عبود، اسلام محمد وتم توزيع جوائز رمزية للمتميزين، أعقبها العديد من الورش الفنية منها ورشة تعليم التلي للأطفال تدريب ياسمين جاد، وندوة شعرية للشاعر الدكتور سيد عبد الرازق، و ورشة فنون تشكيلية للفنان ابراهيم حسين عن فانوس وزينة رمضان قام من خلالها الاطفال برسم مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان المعظم، واعقبها تقديم مسرح عرايس وماريونيت وماسكات وفقرة المهرج ومسابقات والعاب ترفيهية للاطفال للفنان محمد راتب وفقرة عرض مواهب الاطفال وفقرة البلياتشو.



تلا ذلك عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد نصر الدين، حيث قدمت الفرقة تابلوهات النوبي والحجالة والعصايا والتنورة.

وفي مجال الاون لاين تم تقديم ورش تلي واشغال فنية تعليم كورشيه وتعليم خط عربي وتعليم تفصيل وندوة شعرية وندوة قصصية، بجانب مشاركة ذوي الهمم في عروض الفرق الفنية وفي الانشطة الثقافية والفنية المختلفة.