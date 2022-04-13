وزير التعليم ينفي تعميم تطبيق "البابل شيت" في امتحانات الإعدادية بجميع المحافظات

بعد إعلان تطبيقه في بورسعيد ..

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، منشور متداول بعنوان ( التعليم : مفاجأة سارة لدفعة 3 اعدادي يوم الخميس) ، وزعم ناشرو هذا المنشور أن الوزارة قررت عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في جميع مدارس الجمهورية بنظام البابل شيت وان الوزير سوف يعلن ذلك يوم الخميس القادم.

وقد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استفسارات عديدة بشأن مدى صح هذا المنشور عبر جروب تعليمنا الجديد على تطبيق واتس اب.

وعلى الفور حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجدل ورد على هذه الاستفسارات قائلا: لا اساس لهذا من الصحة

وأضاف وزير التربية والتعليم موجها كلامه لأولياء الامور الذين سألوه عن هذا المنشور المجهول : “ ليتكم تعودون الى صاحب الشائعة بعد ثبوت الكذب لفضحه امام القراء حتى لا يكررها بنفس الشكل كل مرة ولا يساله احدا عما يفعل!”

وأكدوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فكرة عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 بنظام البابل شيت و تصحيحها إلكترونيا ، هي فكرة خاصة بمحافظة بورسعيد فقط

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن هذه الفكرة هي فكرة فردية مقترحة من محافظ بورسعيد ولن يتم تعميمها على باقي المحافظات هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم : بالفعل التقيت باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ورحبت جدا بفكرته الخاصة بعقد امتحانات الإعدادية 2022 في بورسعيد بنفس نظام أسئلة المرحلة الثانوية ليتم تصحيحها إلكترونيا لتدريب الطلاب على نظام امتحانات الثانوية العامة من الآن ، خاصة أن أعداد طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في بورسعيد قليل ويسمح بعقد هذه التجربة بلا أخطاء .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته بهذا الشأن قائلا : قررنا كوزارة تربية وتعليم أن ننسق مع محافظ بورسعيد لمساعدته بتوفير الأدوات التي تمكنه من عقد امتحان يمكن تصحيحه إلكتروني، لتفادي أخطاء كثيرة في التصحيح والتظلمات، مؤكداً أن هذه التجربة يرحب بها جدا.

جدير بالذكر ان هناك حالة من الارتباك يعيشها طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة بورسعيد وأولياء أمورهم ، بعد أن قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عقد امتحانات الإعدادية 2022 في بورسعيد بنفس نظام أسئلة المرحلة الثانوية ليتم تصحيحها إلكترونيا ، مؤكداً أن هذا القرار هدفه تدريب طلاب الإعدادية على نظام الامتحانات الذي سيجدونه العام القادم عندما يتم تصعيدهم للصف الأول الثانوي ، منعا لحدوث الصدمة المعتادة في الثانوية العامة .

تفاصيل تغيير شكل امتحانات الاعدادية 2022 في بورسعيد

وأعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، عن إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية 2022 في بورسعيد ، ‏سيكون أولها يوم الأربعاء القادم فى مادة العلوم لتدريبهم على الورقة الاختبارية ذات الشكل الجديد.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، أنه تقرر لأول مرة أن يتم تصحيح امتحانات الاعدادية 2022 بشكل مميكن في الفصل الثاني من العام ‏الدراسى 2021 – 2022 ، مشيراً إلى أن هذا التصحيح المميكن سيكون بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة فى هذا المجال لتجنب أخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد ‏الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملا.‏

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن تعليم بورسعيد وفر فى وقت قياسى الأجهزة و البرنامج المستخدم فى التصحيح المميكن بالتعاون مع كبرى الشركات ‏المتخصصة فى هذا المجال كما تم تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، أن امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 في بورسعيد في الترم الثاني ستكون مصممة بأسلوب مهنى وعلمى ويمكن الخلوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج ‏التعليم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من وضع الخطط لعلاج القصور لدى الطالب أو مجموعة من الطلاب.‏

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إلى أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لإمتحانات الشهادة الإعدادية و نظام الثانوية العامة الحالى ، مؤكداً أن ‏:

طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة

لن يتم عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 في بورسعيد على التابلت

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بشرح مفصل لشكل ومضمون الورقة الاختبارية أمام الحضور قائلا :

ستحتوى على أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 في الترم الثاني على أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار ‏من متعدد بنسبة 70 % إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 30 %

ستحرص امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 ببورسعيد في الترم الثاني على إختبار تحقق جميع نواتج التعلم المستهدفة بمستواياتها المعرفية المختلفة ‏لتناسب إمتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.‏

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن التصحيح المميكن هو منظومة متكاملة الكترونيا تواكب جهود المحافظة المبذولة فى مجال الرقمنة لافتا إلى أن مع تطبيقها ‏ستتغير ثقافة ونظرة الطلاب لأداء الإمتحانات إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال متمنيا التوفيق للجميع.‏