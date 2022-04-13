أخبار التكنولوجيا|موتورولا تعلن مواصفات هاتف Moto G52 الجديد بسعر منافس.. جوجل تحظر العشرات من تطبيقات أندرويد الشائعة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مفاجأة جديدة من هواوي لعشاق هواتفها الذكية.. و6 تطبيقات بديلة لـ خدمات جوجل



كشفت بعض المواقع التقنية، عن أن شركة هواوي Huawei الصينية، تحضر مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية هذا العام تتعلق بنظامها التشغيلي HarmonyOS المنافس لنظام أندرويد.

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن هاتفها الأحدث Moto G52 الذي ستطرحه بسعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي حصل عليها.

بشريحة مخصصة للألعاب.. نوبيا تطلق هاتفها الأسطوري Red Magic 7 Pro عالميا



أطلقت شركة نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، عن هاتفها الأحدث Red Magic 7 Pro إلى الأسواق العالمية، والذي صمم ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للمصممين وعشاق الألعاب الإلكترونية.

احذفها فورا.. جوجل تحظر العشرات من تطبيقات أندرويد الشائعة



أوضح خبراء الأمن السيبراني أن الملايين من مستخدمي أندرويد، قاموا بتنزيل التطبيقات عن غير قصد من تطبيقات متجر جوجل Google Play، والتي تضمنت رمزا تابعا لجهة خارجية مصمما لجمع المعلومات الحساسة من المستخدمين.

أوبو تطلق Oppo F21 Pro 5G و F21 Pro 4G لعشاق الهواتف الاقتصادية

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفين جديدين وهما: Oppo F21 Pro و F21 Pro 5G، واللذان سيكونا من بين أكثر هواتف أندرويد منافسة من حيث المواصفات والسعر.