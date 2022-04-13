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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

احذفها فورا.. جوجل تحظر العشرات من تطبيقات أندرويد الشائعة

جوجل تحظر العشرات
جوجل تحظر العشرات من تطبيقات أندرويد

أوضح خبراء الأمن السيبراني أن الملايين من مستخدمي أندرويد، قاموا بتنزيل التطبيقات عن غير قصد من تطبيقات متجر جوجل Google Play، والتي تضمنت رمزا تابعا لجهة خارجية مصمما لجمع المعلومات الحساسة من المستخدمين.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، حظرت شركة جوجل Google الأمريكية، العشرات من تطبيقات أندرويد الشائعة، والتي تتضمن كودا برمجيا خبيثا يجمع سرا البيانات الحساسة لمستخدميها  مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات الموقع الدقيقة عبر GPA والمزيد.

 

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جوجل تحظر العشرات من تطبيقات أندرويد

وتتضمن قائمة التطبيقات المتأثرة بالبرامج الخبيثة، تطبيقات الطقس، وتطبيقات مسح رموز الاستجابة السريعة QR، وتطبيقات الملاحة المخصصة لمراقبة حركة المرور على الطرق، حيث تم تنزيل تطبيقات أندرويد هذه أكثر من 10 ملايين مرة عبر متجر "جوجل بلاي".

وعثر الخبراء على رموز الأكواد الخبيثة في مطوري مجموعات تطوير البرامج (SDKs) التي تمت إضافتها إلى التطبيقات بعد الدفع، ويزعم أن SDK كانت من ضمن مهام عمل شركة Measurement Systems، وهي شركة قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها مرتبطة بمقاول دفاع في فيرجينيا، والذي يقوم بعمل استخبارات إلكتروني لوكالات الأمن القومي الأمريكية، وفيما نفت الشركة البنيمة تلك هذه المزاعم.

وأوضح منشور ريردون على مدونة AppCensus، كيف تم تضمين رموز SDK للمطورين، حيث أخبر صانعو التطبيقات أنه سيساعدهم في تحقيق الدخل من برامجهم دون الحاجة إلى إعلانات.

وعندما أوضح باحثو جامعة كاليفورنيا في بيركلي نتائج بحثهم، قامت شركة جوجل بحذف التطبيقات المتأثرة من متجر "بلاي"، لكن البرامج لا تزال موجودة على ملايين الأجهزة، وأثناء حظر التطبيقات من متجرها قالت جوجل إنه من الممكن إدراجها مرة أخرى لمنصاها إذا تمت إزالة الرمز المخالف.

وتشمل قائمة البرامج الأكثر شيوعا التي تضمنت SDK ما يلي:

- Speed Camera Radar.

- Al-Moazin Lite (Prayer Times).

- WiFi Mouse(remote control PC).

- QR & Barcode Scanner.

- Qibla Compass – Ramadan 2022.

- Simple weather & clock widget.

- Handcent Next SMS-Text w/ MMS.

- Smart Kit 360.

- Al Quran Mp3 – 50 Reciters & Translation Audio.

- Full Quran MP3 – 50+ Languages & Translation Audio.

- Audiosdroid Audio Studio DAW – Apps on Google Play.

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