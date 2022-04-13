فنون تطبيقية حلوان: امتحانات الميد تيرم ستستمر أسبوعًا واحدًا فقط

قالت الدكتور ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن مجلس الكلية قرّر تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، مشيرة إلى أن الامتحانات بالكلية تستمر لمدة أسبوع واحد وسيتم الانتهاء منها قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت عميد كلية الفنون التطبيقية، انتظام الدراسة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن سيتم تقليل زمن المحاضرات بحيث تبدأ فى التاسعة صباحا وباقى المواعيد يتم تخفيضها حتى يكون نهاية اليوم الدراسى قبل الساعة 4 عصرًا، مؤكدة أن الدراسة خلال شهر رمضان ستكون حضورى بالكلية.

وقد بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني " الميد تيرم " وسط اجرائات اجترازية من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال شهر رمضان الكريم .

وقد أعلنت إدارات الكليات بالجامعة انه تم اعلان جداول الامتحانات للطلاب منذ بداية شهر رمضان ليستعد الطلاب لها، كما أن هناك بعض الكليات التي أنهت امتحانات الميد تيرم بالفعل بناء على رغبة الطلاب قبل بداية الشهر الكريم .

وشددت إدارة جامعة حلوان إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم اختبارات الميد تيرم بالكليات مع توفير مواد التعقيم واجراء تعقيم دورى لقاعات الامتحانات وتوزيع الطلاب على فترات لتجنب أى زحام.