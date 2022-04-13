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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسئولو الزمالك يراقبون هشام عادل نجم غزل المحلة لضمه

صدى البلد

يحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مراقبة هشام عادل لاعب وسط فريق غزل المحلة خلال  الفترة الحالية للوقوف على مستواه تمهيدا للتفاوض مع اللاعب وناديه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.


وكان هشام عادل لفت الأنظار إليه بشده في الموسم الجاري في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها اللاعب في صفوف غزل المحلة.  


ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد في الموسم المقبل لتعويض النقص العددي في بعض المراكز لاسيما بعد منع النادي من القيد لفترتي قيد.

الزمالك المحلة غزل المحلة القلعة البيضاء كرة القدم

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