عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يلزم المعارض بتسليم السيارات بسعر الحجز.. مستند

صدى البلد

 أعلن  جهاز حماية المستهلك، عن إصدار مجلس إدارة الجهاز قرارا برقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر.

وبموجب هذا القرار يجب أن تلتزم معارض السيارات بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز.

《المادة الاولي》

- إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز .

《المادة الثانية》 

- في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .

《المادة الثالثة 》

- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه .

 《المادة الرابعة 》

- في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .

《المادة الخامسة 》

- ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .

 

حماية المستهلك تسليم السلع السلع المحجوزة تسليم السيارات جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

الرئيس السيسي يتابع تطوير خطط الربط النهري بين مصر والسودان

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

لتأمين احتياجات البلاد.. السماح لهيئة السلع التموينية بشراء القمح خارج المناقصات|خاص

التموين: استلام 6.8 مليون طن قصب سكر من المزارعين حتى الآن

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة تربح 7.7 مليار جنيه مدعومة بتنفيذ 5صفقات بقيمة 1.8 مليار دولار

"القابضة" ADQ تشتري أسهماً في 5 شركات مصرية بـ1.82 مليار دولار

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر والجهاز المعاون

الرئيس السيسي يجتمع مع وزير النقل ويستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالوزارة..فيديو

مهلة 20 يوما.. حماية المستهلك يصدر5 قرارات مهمة بشأن أسعار السيارات

رئيس الأعلى للإعلام يبحث التعاون الإعلامي مع السفير البريطاني لدى مصر

أمين الغرف التجارية: الفرص المتاحة للاستثمارات الصينية في مصر كبير.. فيديو

البيت الأبيض يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

زيجاته المتعددة ووقفه 4 سنوات وفشله في التمثيل..حميد الشاعري يكشف أسرار حياته.."فيديوجراف"

أحدث القرارات ضد كورونا .. 6 إجراءات وقائية حددتها الصحة

حكم قراءة القرآن من الهاتف وتأخير العشاء وصلاة التراويح بالمنزل ..فيديو

الإفتاء تحدد أفعال تبطل الصيام بين الزوجين.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ