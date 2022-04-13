حماية المستهلك يلزم المعارض بتسليم السيارات بسعر الحجز.. مستند

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن إصدار مجلس إدارة الجهاز قرارا برقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر.

وبموجب هذا القرار يجب أن تلتزم معارض السيارات بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز.

《المادة الاولي》

- إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز .

《المادة الثانية》

- في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .

《المادة الثالثة 》

- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه .

《المادة الرابعة 》

- في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .

《المادة الخامسة 》

- ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .