روسيا: اليابان أظهرت علنا أنها متواطئة مع النازيين الجدد

أدانت وزارة الخارجية الروسية قرار اليابان بإسقاط كتيبة آزوف القومية الأوكرانية من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلي أن هذا يجعل طوكيو متواطئة مع النازيين الجدد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن قرار اليابان استبعاد الكتيبة الوطنية "آزوف" من قائمة الإرهاب سيؤثر على أمن اليابان.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، قالت زاخاروفا، “لسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى في تاريخ اليابان، عندما تنحاز حكومتها إلى جانب نظام غير إنساني”.

وزعمت الخارجية الروسية أن مثل هذه الخطوة تقوض أمن اليابان.