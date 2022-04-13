حميد الشاعري عن عدم حضوره لـ حفلة القرن: الفكرة اتسرقت مني ..فيديو

وجهت العرافة سؤالا إلى المطرب حميد الشاعري، قائلة:" إيه حكاية حفلة القرن التي جمعت كل مغنيي الثمانينات ولم تحضرها ".

وقال حميد الشاعري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة "المحور"، في رده: " كان فيه خلاف في التنسيق بينا ".

وأضاف حميد الشاعري: "كان في تنسيق وديكور معين للجيل الذهبي ده، ومطلعش بالصورة اللي كنت متخيلها".

وتابع الشاعري: “الفكرة اتسرقت مني، لكن ده مكنش السبب الرئيسي إني مرحتش، واتفقت مع شركة كبيرة في دبي لها اهتمام بنجوم الثمانينيات والتسعينيات بخصوص تنظيم الحفل، لكن ما حدث على أرض الواقع لم يكن له علاقة بما كنت أفكر فيه”.